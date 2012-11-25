更正:〔纽约汇市〕欧元兑美元有望录得第二个周涨幅,受寄望希腊援助提振

(文末表格报价有误,现给予更正.)

* 希腊的国际贷款机构接近就发放下一笔金援达成一致

* 欧元兑美元触及三周高位,兑日圆升至七个月高位

* 日圆兑美元脱离逾七个月低位

路透纽约11月23日电---欧元兑美元周五升至三周高位,有望录得第二个周线上涨,因寄望国际贷款机构接近于就拨付下一笔希腊援助资金达成一致.

德国11月Ifo企业景气判断指数上升也提振欧元,但分析师称,鉴于欧元区整体经济前景黯淡,且预料欧洲央行(ECB)将迫不得已进一步放松货币政策,欧元的任何涨势都将有限.

希腊称,国际货币基金组织(IMF)已放松其对希腊削减债务设定的目标,预示国际贷款方就向希腊拨付下一笔援助资金接近达成共识.但参与谈判的其他消息人士警告称,希腊的融资缺口远超过该国公布的数额.

"尽管我们不想低估就希腊问题达成协议所面临的诸多挑战,新闻报导已描述了在技术和法律上仍存在的诸多障碍,因此达成协议的障碍似乎并非不可逾越,"富国银行(Wells Fargo)驻纽约外汇策略主管Nick Bennenbroek指出.

据路透数据,欧元兑美元EUR=一度高见1.2991美元,突破55日移动均线阻力位1.2910.最新报1.2971,升0.7%.本周欧元上涨1.8%,录得9月中以来的最大周涨幅.

欧元兑日圆EURJPY=也触及七个月高位106.97日圆,最新报106.92,升0.6%.

欧元区财长、IMF和欧洲央行(ECB)本周稍早未能就如何降低希腊债务至可控水平达成协议,他们将在下周一围绕解决该问题进行第三次努力.

官员们提到,欧元区财长还会在周六举行电话会议,为下周一的会议做准备.

欧元兑美元在过去两周累计上涨2%,希腊公债收益率(殖利率)下滑,因市场寄望欧元区财长在周一批准拨付下一笔希腊援助资金.

德国企业信心11月意外上扬,中止连续六个月下滑,德国企业对业务现况及预期略趋于乐观.德国经济智库Ifo周五公布,德国11月Ifo企业景气判断指数为101.4,高于10月的100.0.11月指数甚至高于路透调查的分析师最高预估值.路透调查原预估指数跌至99.5,预估值区间为98.5-100.3.[ID:nST0579403]

"IFO数据略微超出预期,但这源于10月读数回落,并非企业信心真正回升,"RWC Partners基金经理Stuart Frost说."我们预料欧元的涨势行将结束."

**日圆利差交易回潮?**

美元兑日圆JPY=几无变动,报82.43日圆,脱离周四触及的4月初高位82.82.本周美元兑日圆升1.2%.

美元兑日圆在过去两周累计上扬约4%,日圆走软源于市场预期,12月日本大选后的新一届政府将向日本央行施压要求采取更多激进的货币刺激措施.

日本主要反对党领袖,有望出任下届首相的安倍晋三呼吁,日本央行购买专门为公共建设工程发行的债券,并施压要求将短期利率降至零以下.

据周三媒体报导,日本反对党自民党承诺,如若胜选,将设定2%的通胀率目标,以鼓励央行更加大刀阔斧的放宽货币政策.自民党还将考虑修改日本央行法,以增强央行与政府在债务管理与可能购买外国公债等一系列政策方面的合作.[ID:nSB2109445]

在华尔街日报周五刊出的访谈中,安倍晋三亦表示,若日本经济持续陷于通缩,他会考虑推迟实施自民党和民主党8月达成的销售税上调协议.[ID:nSB2113455]

分析师称,日本宽松货币措施和放松财政政策恐将令日圆承压,并可能引发以日圆为融资货币的利差交易回潮.在这些交易中,投资者卖出低利率日圆而买入高收益资产.

"有关日圆将成为2013年利差交易融资货币选项的臆测已然升温,我们倾向于支持这一看法,"荷兰国际集团(ING)外汇策略主管Chris Turner在研究报告中称.

股票等风险资产普遍上涨令避险美元承压走低.美元指数下滑0.9%,至80.226,此前触及三周低位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2975 1.2882 +0.72 +0.23 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.41 82.45 -0.05 +7.11 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.91 106.25 +0.62 +7.38 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9280 0.9349 -0.74 -1.02 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6030 1.5935 +0.60 +3.19 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9927 0.9968 -0.41 -2.61 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0458 1.0387 +0.68 +2.28 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2039 1.2047 -0.07 -0.86 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8089 0.8082 +0.09 -2.88 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8235 0.8155 +0.98 +5.79 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6516 5.6795 -0.49 -5.44 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3416 7.3150 +0.36 -5.12 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6144 6.6751 -0.91 -3.97 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5885 8.6033 -0.17 -3.65 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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