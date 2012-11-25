〔人民币汇率〕人民币仍存小幅升值压力,交易性因素是"涨停"主因--专家

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海11月25日电---人民币即期汇率近段时间连续触及涨停,引发市场对人民币升值的一致预期.中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰认为,长期来看,人民币对美元汇率CNY=CFXS还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.
中国证券报周六引述他指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.
"当前即期汇率连续触及涨停的主要原因是交易性因素,也就是前一阶段商业银行推迟结汇、增持外汇头寸的结果."丁志杰称.
他并认为,四季度人民币出现升值压力,首先是由于基本面及国内经济增长出现企稳回升势头,其次是外贸开始回暖,而最主要的则是市场交易的技术层面因素.
对于即期人民币汇率升值同时,外汇占款增量却依然较少问题,丁志杰表示,央行的外汇储备几乎没有增长,这可能是因为央行不愿意再买入外汇.中国外汇储备规模已占全世界的30%,在这种情况下,央行不增加外汇,商业银行也不愿意持有外汇.在人民币升值预期下,持有外汇可能会面临汇兑损失.
他并认为,未来如果中国经常账户一直保持顺差,政府也不增加持有外汇储备,那经常项目顺差必然对应着资本项目逆差.也就是说,贸易顺差不再对应于央行外汇储备的增加,而转为境内企业和个人持有,由个人和企业通过对外投资等方式运用.
丁志杰还称,目前的人民币汇率波幅基本上也能满足波动需求,人民币汇率形成机制改革,最重要的还是汇率形成机制,使中间价制定能够更多遵循市场.
"在中间价保持稳定的情况下,人民币升值的压力没有释放出来.如果坚持让汇率的中间价保持相对稳定,我个人认为人民币还会有升值2%的压力.与此同时,美国财政悬崖、欧洲债务危机等不确定事件的发生,都可能对人民币汇率产生影响."他说.
从今年7月底至今,人民币兑美元重显强势,至今已经累计升值约2.7%,目前在6.2285元水平附近.市场已在不知不觉中转换了年初看空人民币的预期,且最近人民币连续触及涨停板,显示升值势头仍在.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 张喜良; 审校 曾祥进
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。