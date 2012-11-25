〔人民币汇率〕人民币仍存小幅升值压力,交易性因素是"涨停"主因--专家

路透上海11月25日电---人民币即期汇率近段时间连续触及涨停,引发市场对人民币升值的一致预期.中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰认为,长期来看,人民币对美元汇率CNY=CFXS还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.

中国证券报周六引述他指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.

"当前即期汇率连续触及涨停的主要原因是交易性因素,也就是前一阶段商业银行推迟结汇、增持外汇头寸的结果."丁志杰称.

他并认为,四季度人民币出现升值压力,首先是由于基本面及国内经济增长出现企稳回升势头,其次是外贸开始回暖,而最主要的则是市场交易的技术层面因素.

对于即期人民币汇率升值同时,外汇占款增量却依然较少问题,丁志杰表示,央行的外汇储备几乎没有增长,这可能是因为央行不愿意再买入外汇.中国外汇储备规模已占全世界的30%,在这种情况下,央行不增加外汇,商业银行也不愿意持有外汇.在人民币升值预期下,持有外汇可能会面临汇兑损失.

他并认为,未来如果中国经常账户一直保持顺差,政府也不增加持有外汇储备,那经常项目顺差必然对应着资本项目逆差.也就是说,贸易顺差不再对应于央行外汇储备的增加,而转为境内企业和个人持有,由个人和企业通过对外投资等方式运用.

丁志杰还称,目前的人民币汇率波幅基本上也能满足波动需求,人民币汇率形成机制改革,最重要的还是汇率形成机制,使中间价制定能够更多遵循市场.

"在中间价保持稳定的情况下,人民币升值的压力没有释放出来.如果坚持让汇率的中间价保持相对稳定,我个人认为人民币还会有升值2%的压力.与此同时,美国财政悬崖、欧洲债务危机等不确定事件的发生,都可能对人民币汇率产生影响."他说.

从今年7月底至今,人民币兑美元重显强势,至今已经累计升值约2.7%,目前在6.2285元水平附近.市场已在不知不觉中转换了年初看空人民币的预期,且最近人民币连续触及涨停板,显示升值势头仍在.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)