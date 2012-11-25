《欧洲政经焦点》希腊称债权人接近达成债务目标协议,其或过于乐观

* 希腊称IMF放松债务/GDP比率目标

* 离达成协议只有100亿欧元缺口--财长

* 参与谈判的消息人士称差距比这个要大

记者 Harry Papachristou/Lefteris Papadimas

路透雅典11月23日电---希腊财政部长周五称,国际货币基金会(IMF)已经放松了希腊的减债目标,目前距取得下一笔贷款只有100亿欧元的差距需要弥合.

但参与欧元区财长和IMF谈判的恰消息人士告诫说,融资缺口远比希腊说的要大,而且双方并非即将敲定协议来解决欧元区这个最棘手的问题.

希腊财政部长史托纳拉斯暗示协议接近达成,称IMF对希腊债务/GDP之比在2020年降至124%的目标予以接受,放弃了先前120%的目标.

史托纳拉斯说,欧元集团已经就希腊债务/GDP比率到2020年降至130%的措施取得共识.

"这样的话,有5-6个百分点的差距需要填补,也就是大约100亿欧元,"他在布鲁塞尔对记者说.

希腊财政部一位官员告诉路透,欧盟和IMF正考虑以各种措施来降低希腊债务水平,包括削减利息、延长贷款年限、债务回购、以及欧洲央行(ECB)返还所持希腊债券收益等方式.

雅典方面表示,时间紧迫,其需要获得下一笔近440亿欧元的贷款来重整银行资本和稳定经济.该国将于12月中旬进行下一批大规模债务偿付.

希腊政府发言人对电台表示,预计下笔援助款将一次性发放,淡化了近期关于贷款少量多次发放的揣测.

受希腊债权人接近达成协议的乐观情绪推动,欧元兑美元EUR=触及三周高位.

**"过于乐观"**

欧元区财长、IMF和欧洲央行本周稍早未能就如何使希腊债务降至可持续水平达成一致,周一将继续尝试解决该问题.

德国乐观认为该次会议上可能达成协议."我对周一为希腊支付问题找到解决方案抱有很大期望,"德国总理梅克尔说.

她重申,反对欧元区成员国扣减希腊债务."我们反对这种债务扣减.我们希望找到另外的解决方法,"她对媒体表示.

参与谈判的一位资深消息人士证实,IMF目前会接受124%的目标,但表示缺口绝对不止100亿欧元.

"想要达成协议还缺少很多东西,"这位消息人士说."100亿欧元太过乐观了."

希腊财政部一位官员称,欧洲央行将返还所持希腊债券获得的90亿欧元收益,以此作为降低希腊债务的部分措施.原先的预估是到2020年该国债务/GDP之比达到144%.

其他减债措施包括,通过削减利息节约80亿欧元,延长希腊债务期限,以及以大幅折扣的价格,用100亿欧元回购约300亿欧元债券.

这位官员说,希腊已经开始为回购做准备,若征得欧元区财长允许,回购将于年底前完成.

希腊政府债务目前估计,到2012年底债务为3,406亿欧元,或相当于GDP的175.6%.预计到2015年以3,577亿欧元的规模触顶,相当于届时GDP的近191%.

欧元集团会议上流传的一份文件显示,希腊债务/GDP比率无法在2020年降至120%,除非欧元区政府接受债务扣减,而德国称这种做法不合法.

希腊债券的很多散户持有人仍对今年稍早的债务重组感到愤怒,那次重组让民间债权人损失惨重.

周五,约40位散户债权人冲破希腊执政党新民主党的雅典办公室安保,向该党创始人Constantinos Karamanlis肖像投掷鸡蛋,并与安保人员发生扭打.(完)