〔金砖国家〕11月23日股汇市收盘纵览

路透11月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月23日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.04%,报995.94点.
中国股市:沪综指周五小幅收升.分析师指出,虽然盘中观望气氛仍较浓,但保险股,酿酒股等板块的反弹,带动大盘止跌企稳,但交投仍维持低位.沪综指.SSEC收报2,027.384点,涨11.773点,或0.58%,本周累计上涨0.63%,终结此前两周跌势.上海A股今日成交382亿元人民币,上日为337亿元.[.SSCN]
香港股市:收高,录得两个半月以来最佳单周表现,因受内地股市复苏的提振.由于中国高层发出倾向改革的言论,激励中国股市收在接近于本周高位.恒生指数.HSI收高0.8%,至21,914点,为11月7日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE周五收涨1.1%.这两大股指本周均上涨3.6%.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微幅收高.午盘时购汇趋于活络,尾盘更有个别银行大量购汇盘出现,但仍为结汇盘所消化.交易员认为下周若央行无动作,市场仍将以净结汇为主,人民币短期可能仍会继续触及涨停.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,530点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3815元.[CNY/CN]
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印度股市:在动荡交投中收低.议会两院在冬季会期的第二天休会,令人担心一些法案的命运.指标BSE指数.BSESN微幅收低0.06%,或10.77点,报18,506.57点,一周累计上涨1.08%.[.BO][ID:nL4N0931RV]
印度汇市:印度卢比跌至逾两个月低位,为连续第四周录得跌幅,而且为近六个月来持续时间最长的下跌,受累于石油公司持续的美元买盘.印度卢比/美元INR=D2收报55.5350/5450,日内下跌0.6%,一周累计下跌0.7%,上日收报55.21/22.[INR/][ID:nL4N0931QO]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,432.240点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.07%至762.19点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.35%至31.0446;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.14%,报40.1700.
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巴西股市:收于两周半高位,受助于对希腊债务协议和德国经济数据的乐观情绪.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨2%,以3.9%的周涨幅创9月中以来的最佳周度表现.然而,由于周初适逢当地假期,以及美国感恩节的原因,成交量清淡.[ID:nL1E8MN5UM]
巴西汇市:巴西雷亚尔<BRL= BRBY>录得近三个月来最大单日涨幅,此前巴西央行曾出手阻止雷亚尔下跌.[ID:nL1E8MN5XK]
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南非股市:几无变动.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI和综合指数.JALSH均微涨0.06%,分别报33,634.44点和37,865.59 点.上日这两个指数均涨至历史高位.[.J][ID:nL5E8MN8ZL]
南非汇市:兰特/美元上涨,进一步远离9兰特这一关键的心理支撑位,受助于周五全球风险人气回暖.1600 GMT,兰特/美元ZAR=D3上涨0.7%,报8.8550.[ZAR/][ID:nL5E8MN9OV](完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛