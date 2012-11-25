〔美国经济〕"黑色星期五"网上零售销售额今年首破10亿美元--comScore

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透旧金山11月25日电---comScoreSCOR.O周日称,美国"黑色星期五"网上零售销售额今年首破10亿美元,因假日网购的消费者人数增多.
comScore数据显示,"黑色星期五"当天网上销售同比跳增至少22%,上年同日为8.16亿美元.
网购在美国消费者支出中所占比例不到10%,不过其增长速度远超传统零售模式,因价格较低,购物便利、货运更快而且选择范围很广.
追踪实体零售店客流情况的ShopperTrak预计,今年"黑色星期五"整体零售销售额同比下滑1.8%,至112亿美元.
"网络销售过去一直占假日销售总额的9%左右,但这次可能首次突破10%."ChannelAdvisor执行长Scot Wingo称.该公司帮助亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)等电商增加网上销售.
ComScore预计,此次整个假日购物季的网上零售销售额将增长17%,至434亿美元,增幅超过上一季的15%,也超过本次整体零售业4.1%的预计增幅.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。