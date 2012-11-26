〔日本央行〕审议委员佐藤健裕提议强化宽松立场--10月30日会议记录

****主要国家经济指标预测--2月28日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日(一) 2350 日本工业生产 1月初值 +0.3% +0.7% 一个月预估值 -- +3.0% 两个月预估值 -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +0.9% +0.6% 2月28日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +0.2% 0000 新西兰NB
路透东京11月26日电---日本央行周一发布的10月30日政策会议记录显示,审议委员佐藤健裕建议央行维持宽松政策直到消费者物价指数(CPI)涨幅稳定在1%,以此强化对货币宽松政策的承诺.
佐藤健裕还建议央行在其经济展望中,去除关于2014财年CPI涨幅将升向1%的表述.这表明他对日本摆脱通缩的看法更加谨慎.
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日(一) 2350 日本工业生产 1月初值 +0.3% +0.7% 一个月预估值 -- +3.0% 两个月预估值 -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +0.9% +0.6% 2月28日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +0.2% 0000 新西兰NB
路透多伦多2月27日 - 加拿大主要股指周一创下三周来最低收位，连续第四日下跌，因黄金类股大幅下跌并且权重金融服务类股亦下滑。
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。