〔日本央行〕审议委员佐藤健裕提议强化宽松立场--10月30日会议记录

路透东京11月26日电---日本央行周一发布的10月30日政策会议记录显示,审议委员佐藤健裕建议央行维持宽松政策直到消费者物价指数(CPI)涨幅稳定在1%,以此强化对货币宽松政策的承诺.

佐藤健裕还建议央行在其经济展望中,去除关于2014财年CPI涨幅将升向1%的表述.这表明他对日本摆脱通缩的看法更加谨慎.