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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 10:50 BJT

〔日本经济〕央行总裁白川方明呼吁政府放松管制并尽力改善财政状况

路透名古屋11月26日电---日本央行总裁白川方明周一呼吁日本政府继续致力于恢复国家的财政健康状况,并采取大胆放松管制等举措以刺激国内投资.

白川方明仍维持央行的预估,认为日本经济在经历了疲弱时期之后将恢复温和复苏,但他警告日圆强势将损及出口和企业信心.

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