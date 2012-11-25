〔美国政经〕"财政悬崖"谈判暂时停滞,仍有望取得进展--民主党参议员

* 民主党人表示,可考虑针对医保进行"支付能力调查"

* 共和党人与"不增新税"的承诺划清界限

* 两党都努力表现出妥协意愿

路透华盛顿11月25日电---一名资深民主党参议员周日表示,过去10天以来美国国会议员在达成妥协,以避免1月1日急剧上调税率并减少政府支出方面没什么进展.

明年美国预定将把预算赤字降低近一半.以如此快的速度填补财政缺口,即华府所称的掉入"财政悬崖",很可能触发经济衰退.

"不幸的是,由于参议院和国会因感恩节休会...过去10天中并没有取得太多进展,"参议院民主党二号人物Dick Durbin向美国广播公司(ABC)表示.

但两党议员均努力说服公众和金融市场相信双方都愿意妥协,并能在年底前达成协议.

Durbin暗示,民主党或将接受改革Medicare健康保险计划.改革这项针对老年人等弱势群体的保险计划将提高高收入阶层的保险金缴纳比例.

民主党历来反对"支付能力调查",即根据收入水平来限制Medicare保险福利.Durbin称,针对贫困群体的Medicaid健康保险计划也可能予以修订.

"我们可以在不损害完整性的情况下,对Medicare和Medicaid进行富有实质意义的改革,并确保受益人不必为此付出代价,也许除了高收入受益人之外."Durbin称.

奥巴马希望对最富有人群增税,而共和党称这有损就业创造;此外共和党希望减少社会福利项目支出,而且超出民主党表示可以接受的程度.

不过,正有越来越多的共和党议员与Grover Norquist拉开距离.Norquist强烈反对增税,并召集当选官员签字承诺将反对各种增税举措.

共和党参议员Lindsey Graham称,只要改革社会福利支出计划,共和党就将允许增税.

其并称,相比提高税率,自己还是支持通过填补税收漏洞来实现增税.(完)