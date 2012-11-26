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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 08:41 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆升至七个月高位,受希腊达成协议的憧憬提振

路透东京11月26日电---欧元兑日圆周一攀升至4月以来的最高位,得益于市场憧憬希腊将再次获得救助金来偿还债务.

德国总理梅克尔称,相信能够达成协议向该国发放救助金.法国财长表示,随着欧元区财长准备在周一稍晚开会,协议可能接近达成.

日圆仍然承压,因外界臆测日本央行将推出更多大胆的货币宽松举措.

欧元兑日圆EURJPY=R在EBS电子交易平台上一度上探107.10日圆,此为4月底以来的最高位.该货币对最新报107.04,较上周五美国市场尾盘上涨0.2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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