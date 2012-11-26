〔中国经济〕明年GDP预计增长9.3%,CPI增幅料反弹至4.1%--人民大学报告

* 预计今年GDP增速将达8%,明年GDP增长9.3%

* 明年CPI出现反弹,同比增幅达4.1%

路透北京11月26日电---中国人民大学发布报告预计,今年中国国内生产总值(GDP)增速将达8%,较去年回落1.3个百分点,明年GDP增速将回升至9.3%.并预计明年CPI出现反弹,同比增幅达4.1%.

中国证券报周一援引人大的《2012-2013年中国宏观经济报告》报告称,明年将是中国经济持续复苏、重返经济扩张的过渡阶段,GDP增速将呈现逐季回升的态势,全年实际增速将达到9.3%,弥补今年增速回落的缺口.预计今年四季度GDP同比增速将反弹1个百分点左右.

"当前中国仍处于高经济增长阶段,经济总的形势是好的.中国正处于工业化中期,工农业投资机会多,供给仍然不足.服务业在GDP中的比重只有30%左右,仍有很大潜力."中国人民大学经济学院副院长刘元春称.

专家预计,为配合经济的持续复苏和经济发展战略的实施和落实,明年货币政策将依然保持中性定位与积极操作的组合,货币供应速度较今年将有所提升,其中M1增速预计将达到14.4%,M2增速达到16.5%,与2011年上半年水平相当.

中国前三季度GDP同比增长7.7%,略高于政府年初确定的7.5%的增长目标.1-10月CPI同比涨幅为2.7%.其中10月CPI涨幅为1.7%.

2011年11月,中国人民大学发布的中国宏观经济形势分析与预测报告(2011-2012)报告曾预测,中国2012年GDP增幅为9.2%,CPI同比涨幅为3.3%-3.4%.(完)