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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初上涨1%,或测试七个月高位

路透东京11月26日电---日本股市日经指数周一盘初上涨1%,而且可能会测试七个月高位,受助于美股上涨,且市场预计日圆走软将提振出口企业的获利.

日经指数.N225上涨94.11点至9,460.91点,如果该指数触及9,500大关,将为4月来首次.东证股价指数.TOPX上扬1.0%至784.02点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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