〔日本股市〕盘初上涨1%,或测试七个月高位

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透东京11月26日电---日本股市日经指数周一盘初上涨1%,而且可能会测试七个月高位,受助于美股上涨,且市场预计日圆走软将提振出口企业的获利.
日经指数.N225上涨94.11点至9,460.91点,如果该指数触及9,500大关,将为4月来首次.东证股价指数.TOPX上扬1.0%至784.02点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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东南亚股市[.SOCN]
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。