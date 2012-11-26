以色列成功测试更强大火箭拦截系统

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
(本文由中文网编译提供)
路透耶路撒冷11月25日电（记者 Dan Williams）---以色列官员周日称，比“铁穹”（Iron Dome）更为强大的新型防空系统David's Sling上周首次实地测试获得成功，此前以色列加快了该系统的开发速度。
以色列官员表示，该系统在11月20日进行的沙漠秘密试验中击落了一枚目标火箭弹。该系统被认为是以色列用来对付黎巴嫩真主党和叙利亚更长距离导弹的。
因担忧与加沙、黎巴嫩、叙利亚和伊朗安全关系恶化，以色列加快开发导弹防御系统的速度，美国提供了大量帮助。
以色列国防行业消息人士称，David's Sling原计划2013年进行试验，“考虑到紧迫性”，试验被提前。
David's Sling使用的技术与“铁穹”系统相近，以色列称“铁穹”成功率有90%，巴以冲突的八天里，“铁穹”共拦截了421枚来自加沙的火箭弹。
David's Sling也叫Magic Wand，由以色列国有企业Rafael Advanced Defence Systems和美国企业雷神(RTN.N)共同开发。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)