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市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 08:34 BJT

****欧洲经济指标预测--11月26日-12月3日****

路透11月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月26日当周--------------------------------

11月26日(一)

0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 408.8 407.2

0900 意大利消费者信心指数 11月 86.5 86.4

1200 德国GfK消费者信心指数 12月 6.2 6.3

11月27日(二)

0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.7%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

0745 法国消费者信心指数 11月 83 84

0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +1.0% +1.0%

(较上年同期) 持平 持平

11月28-12月5日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%

(较上年同期) -0.9% -0.9%

11月28日(三)

-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +1.9% +2.0%

0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%

民间贷款 -0.9% -0.8%

M3三个月移动平均 -- +3.0%

11月29日(四)

0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +0.9% +0.5%

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2

未经季节调整失业人数(万人) 280 275

经季节调整失业率 6.9% 6.9%

经季节调整失业人数(万人) -- 293.7

0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5

抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50

M4货供额(较前月) -- +0.2%

1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62

经济景气指数 84.2 84.5

工业景气指数 负18 负18

服务业景气指数 负12.5 负12.1

消费者信心指数 负26.9 负25.7

消费者通胀预期指数 -- 26.9

生产者物价预期指数 -- 1.5

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30

11月30日(五)

0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负30 负30

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%

(较上年同期) +1.2% -3.1%

0745 法国消费支出(较前月) 10月 -0.1% +0.1%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3%

0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.60 1.67

0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)

11月初值 +2.4% +2.5%

1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 -0.1% 持平

(较上年同期) +2.6% +2.6%

HICP(较前月) -0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%

1100 意大利PPI(较前月) 10月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.7% +2.6%

--------------------------------12月3日当周--------------------------------

12月3-7日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- -0.7%

三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%

12月3日(一)

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +5.4%

0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.1

0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 45.5

0848 法国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 44.7

0853 德国Markit制造业PMI 11月 -- 46.8

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 -- 46.2

0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 47.5(完)

--整理 郑茵;审校 张荻

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