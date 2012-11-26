欧洲经济指标预测--11月26日-12月3日****

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
路透11月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26日(一)
0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 408.8 407.2
0900 意大利消费者信心指数 11月 86.5 86.4
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 6.2 6.3
11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.7%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
0745 法国消费者信心指数 11月 83 84
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +1.0% +1.0%
(较上年同期) 持平 持平
11月28-12月5日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -0.9%
11月28日(三)
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -0.9% -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
11月29日(四)
0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +0.5%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2
未经季节调整失业人数(万人) 280 275
经季节调整失业率 6.9% 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62
经济景气指数 84.2 84.5
工业景气指数 负18 负18
服务业景气指数 负12.5 负12.1
消费者信心指数 负26.9 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30
11月30日(五)
0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负30 负30
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%
(较上年同期) +1.2% -3.1%
0745 法国消费支出(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.60 1.67
0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
11月初值 +2.4% +2.5%
1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
HICP(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.6%
--------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3-7日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- -0.7%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%
12月3日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +5.4%
0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.1
0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 45.5
0848 法国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 44.7
0853 德国Markit制造业PMI 11月 -- 46.8
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 -- 46.2
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 47.5(完)
--整理 郑茵;审校 张荻
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)