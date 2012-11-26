〔中国央行〕未来促进资本项目可兑换需特别注意维护宏观经济稳定--报载

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
路透北京11月26日电---中国人民银行副行长胡晓炼日前表示,未来在继续促进资本项目可兑换过程中,应特别注意维护宏观经济稳定.特别是在跨境资本流动方面,在一个更加开放的经济体内,封堵性管制措施的效果和效率下降,宏观经济政策应保持足够的灵活性.
第一财经日报援引她出席一论坛时称,实现人民币资本项目可兑换的基础条件进一步夯实,资本项目可兑换未来将集中在交易和市场的开放方面,应继续鼓励促进跨境人民币业务的发展.
胡晓炼指出,人民币跨境交易要坚持立足实体经济,立足于促进贸易投资的便利化.要进一步拓宽人民币跨境流动的渠道,实现人民币在跨境和境外市场的良性循环,同时在加快发展多层次的资本市场的过程中进一步扩大市场的开放.
在基础设施方面,她并表示,央行要进一步完善人民币跨境清算体系,继续拓宽双边货币合作的领域和范围,继续支持香港人民币离岸市场的发展.
中国央行行长周小川近日亦称,随着中国经济金融对外开放程度的日益加深,资本管制的有效性在下降,要抓住人民币资本项目可兑换的有力时间窗口,继续积极稳妥地推进人民币资本项目开放.[ID:nSB2107659](完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)