美国与加拿大经济指标预测--11月26日-12月3日****

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
路透11月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 0.00
11月27日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月24日当周 -- -0.3%
1330 美国耐久财订单 10月 -0.5% +9.8%
扣除运输的耐久财订单 -0.5% +2.0%
扣除国防的耐久财订单 -0.3% +9.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.4% +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 93.4
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月24日当周 -- +1.8%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +2.9% +2.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.9%
1500 美国消费者信心指数 11月 73.0 72.2
1500 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 9月 -- +0.7%
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负7
11月28日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1
再融资指数 -- 4,645.8
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9
11月29日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6
-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字192.0 赤字160.2
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%
最终销售 +2.5% +2.1%
GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1330 美国企业获利 第三季 +2.3% +2.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39 41
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625
续请失业金人数(万人) 11月17日当周 332 333.7
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.5%
(较上年同期) -- -0.3%
1500 美国成屋待完成销售 10月 +0.8% +0.3%
11月30日(五)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9%
1330 美国个人所得 10月 +0.2% +0.4%
个人支出 +0.1% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.4%
1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 -- +0.5%
(环比年率) +0.9% +1.8%
(较前月) +0.1% -0.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 50.5 49.9
1530 美国ECRI一周领先指标 11月23日当周 -- 125.7
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12月3日(一)
-- 美国汽车销售(万辆) 11月 1,475 1,430
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.4
1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 11月 -- 51.39
1500 美国建筑支出 10月 +0.5% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.5 51.7
物价分项指数 54.8 55.0
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 54.2(完)
--整理 徐文焰;审校 张荻
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)