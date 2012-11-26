〔西班牙评等〕标准普尔对西班牙银行业风险上升发出警告

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/28/2017 52周期国库券 02/23/2017 03/02/2017 02/28/2017 四周期国库券 02/27/2017 03/02/2017 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017
路透马德里11月23日电---评级机构标准普尔周五对西班牙银行业风险上升发出警告,调降对该国银行业的评估和个别银行的初始评级.
标普称,其重新检视了西班牙银行业的风险,因其经济状况日益恶化,其中公共部门越加疲弱,民间部门风险更大,它们因经济衰退、撙节措施和失业情况而受到损害.
标普亦将西班牙债信评等下调,仅比垃圾级高出一个级距,与穆迪给予的评级一致.
标普在报告中称,"过去12个月中西班牙主权信用评级被数次调降,显示其主权信用状况快速恶化,这是放款给家庭、企业和公共部门信用风险更高的领先指标."
标普将主要在西班牙运营的金融机构的初始评级从"bbb-"下调至"bb+",其中不包括西班牙国际银行(SAN.MC)和西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC).(完)
--编译 于春红;审校 戴素萍
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/28/2017 52周期国库券 02/23/2017 03/02/2017 02/28/2017 四周期国库券 02/27/2017 03/02/2017 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，