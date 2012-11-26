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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 10:00 BJT

〔西班牙评等〕标准普尔对西班牙银行业风险上升发出警告

路透马德里11月23日电---评级机构标准普尔周五对西班牙银行业风险上升发出警告,调降对该国银行业的评估和个别银行的初始评级.

标普称,其重新检视了西班牙银行业的风险,因其经济状况日益恶化,其中公共部门越加疲弱,民间部门风险更大,它们因经济衰退、撙节措施和失业情况而受到损害.

标普亦将西班牙债信评等下调,仅比垃圾级高出一个级距,与穆迪给予的评级一致.

标普在报告中称,"过去12个月中西班牙主权信用评级被数次调降,显示其主权信用状况快速恶化,这是放款给家庭、企业和公共部门信用风险更高的领先指标."

标普将主要在西班牙运营的金融机构的初始评级从"bbb-"下调至"bb+",其中不包括西班牙国际银行(SAN.MC)和西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC).(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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