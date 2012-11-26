〔中国经济〕无需强力宏观政策干预,避免货币政策宽松化--专家

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 中国经济企稳回升,不会进一步下滑--发改委专家
* 经济运行内在机制稳定,无需强力宏观政策干预
* 防止避免货币政策进入宽松化渠道
路透北京11月26日电---中国国家发改委价格监测中心专家徐连仲撰文称,目前中国经济运行出现企稳回升态势,不会进一步下滑,未来有望稳中略升,且经济运行的内在机制稳定,无需强力宏观政策干预.
中国证券报周一刊登他的文章称,当前应该切实落实中央出台的各项政策措施,冷静观察经济运行的变化,并根据经济运行的实际情况采取进一步的微调措施,但一定防止避免货币政策进入宽松化渠道.
"前几年宽松货币政策放出的货币并未完全消化,今年新增贷款指标8万亿元人民币不是一个很低的数字.一旦货币政策进一步宽松,大量货币进入市场,人们对通货膨胀的预期很快就会增加,会推动价格很快上涨."徐连仲称,要避免因经济增长减速而过多发行货币,要警惕在经济下滑的情况下盲目地、急躁地增加货币供应量.
中国前三季度国内生产总值增长7.7%,其中第一、二、三季度分别增长8.1%、7.6%和7.4%,延续了去年以来增幅回落的运行态势.第三季增幅甚至低于2009年同期,仅比2009年第一和第二季度的单季增长幅度略高.
文章分析指出,目前的经济增速回落符合宏观调控的政策预期,是宏观调控的结果.与经济危机时期2009-2010年的增长有本质的不同.
"那时的增长是着力强调保增长,增长速度是第一位的,其他的都可以为增长速度让路."文章称,目前的经济增长是强调转变经济增长方式的增长,是强调经济质量的增长,是强调调整产业结构和经济结构的增长,是强调管理通胀预期的增长,是国家主动进行宏观调控的结果,符合宏观政策调控预期.
而从当前经济运行的态势分析,经济增长速度虽然有所回落,但呈现平稳回落,并未超出预期,经济运行的内在机制稳定.
文章并指出,从三大需求与经济增长的变化关系上看,今年中国经济增长速度的回落,主要是外部环境的影响,是出口增长速度的大幅度回落影响了经济增长速度的回落,而国内需求对经济增长并没有产生负面的影响,反而对经济增长的贡献有所增加.
"目前中国经济的增长速度与当前国内外的经济形势、经济环境相适应,与国家调整经济结构、转变经济增长方式的长期要求相适应,符合国家宏观经济调控政策的预期,经济增长并没有出现过度的下滑,因此不必因此而过度担心,更不必因此而惊慌失措."文章称.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)