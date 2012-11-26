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市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 09:07 BJT

《汇市简讯》美元指数如若回落,将看向波林格区间下缘79.90

0026GMT * 冒险意愿导致美元指数隔夜大跌0.67% * 日动能指标显示为负面信号 * 若未能上探波林格区间上缘,则将看向下缘79.90 * 周三至周五跌势的38.2%回档位80.56为初步阻力位 * 浏览技术图表请点击:link.reuters.com/keb34t.(完) --编译 王翔琼; 审校 石冠兰

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