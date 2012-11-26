《外汇专栏》日圆兑韩元近期跌势或有过度之嫌

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰
路透伦敦11月23日电---日圆兑韩元JPYKRW=R自10月以来急剧贬值,这波跌势目前或有过度之嫌.
韩国出口商无疑不愿失去相对日本同业的竞争优势.在即将举行总统选举之际,他们的忧虑可能在政界获得共鸣.
因此对做空日圆/韩元的人士而言,现在也许是时候锁定获利了.
周四该货币对曾触及13.0765低位,随后反弹至13.1900,但仍接近心理关口水位13.0000.
韩国出口商不愿意见到韩元升值,因为韩元强势持续时间越长,他们相对日本竞争对手的相对劣势就会变得更加牢固.
由于岛屿争端引发中日两国关系紧张,韩国出口商在中国销售情况改善.但外交争端是可以解决的.
另一方面,网站Edmunds.com的数据显示,自从现代汽车(005380.KS)与起亚汽车(000270.KS)承认浮报燃油效率数据以来,美国消费者购买这两家韩国汽车厂商车型的意愿降低.[ID:nSB2111937]
在12月19日韩国总统选举之前,会威胁未来出口的强势韩元可能也不受当局欢迎.
上周三韩国企划财政部长官朴宰完在一周政策会议上称,韩国需要仔细研究近期韩元的波动走势,若有必要将采取行动稳定汇价.[ID:nSB2109089]
交易员已在怀疑韩国央行已经出手干预来抑制韩元兑美元KRW=升势了,有传言称,韩国当局仅周四一天就买入近10亿美元.
交易员有理由预期韩国央行将重新分配这些美元至其他货币,从而保持外储平衡.
如果韩国央行的确买入美元兑韩元,解决日圆/韩元问题的最佳方案应是抛售美元兑日圆.
这实际上会支撑日圆/韩元,可能会进一步放缓韩元升势.
日圆兑韩元近几周来已下跌不少.交易员可能认为现在跌幅已经够多了.(完)
--译文审校 张涛
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)