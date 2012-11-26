《外汇专栏》日圆兑韩元近期跌势或有过度之嫌

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰

路透伦敦11月23日电---日圆兑韩元JPYKRW=R自10月以来急剧贬值,这波跌势目前或有过度之嫌.

韩国出口商无疑不愿失去相对日本同业的竞争优势.在即将举行总统选举之际,他们的忧虑可能在政界获得共鸣.

因此对做空日圆/韩元的人士而言,现在也许是时候锁定获利了.

周四该货币对曾触及13.0765低位,随后反弹至13.1900,但仍接近心理关口水位13.0000.

韩国出口商不愿意见到韩元升值,因为韩元强势持续时间越长,他们相对日本竞争对手的相对劣势就会变得更加牢固.

由于岛屿争端引发中日两国关系紧张,韩国出口商在中国销售情况改善.但外交争端是可以解决的.

另一方面,网站Edmunds.com的数据显示,自从现代汽车(005380.KS)与起亚汽车(000270.KS)承认浮报燃油效率数据以来,美国消费者购买这两家韩国汽车厂商车型的意愿降低.[ID:nSB2111937]

在12月19日韩国总统选举之前,会威胁未来出口的强势韩元可能也不受当局欢迎.

上周三韩国企划财政部长官朴宰完在一周政策会议上称,韩国需要仔细研究近期韩元的波动走势,若有必要将采取行动稳定汇价.[ID:nSB2109089]

交易员已在怀疑韩国央行已经出手干预来抑制韩元兑美元KRW=升势了,有传言称,韩国当局仅周四一天就买入近10亿美元.

交易员有理由预期韩国央行将重新分配这些美元至其他货币,从而保持外储平衡.

如果韩国央行的确买入美元兑韩元,解决日圆/韩元问题的最佳方案应是抛售美元兑日圆.

这实际上会支撑日圆/韩元,可能会进一步放缓韩元升势.

日圆兑韩元近几周来已下跌不少.交易员可能认为现在跌幅已经够多了.(完)