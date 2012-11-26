《独家新闻》BP将重组油气生产部门,成立新勘探生产部门--消息人士

路透伦敦11月23日电---三名知情人士透露,英国石油巨擘BP(BP.L)拟宣布重组油气生产业务,这是该公司自墨西哥湾漏油事件以来,第二次对其现金主要来源部门进行重大改组.

此次重组将撤销执行长Bob Dudley在2010年实施的部分措施,希望在一定程度上将Dudley从密切监管日常业务中解放出来,让他可以协助规划如何使BP从墨湾漏油事件中振兴.那场灾难导致11人遇难,向海洋中溢出的原油有500万桶之多.

自从BP的Macondo油井被封以来,其股价一直低迷,因BP难以令投资者相信公司拥有一套刺激成长的战略.

消息人士称,目前担任BP美国业务主管的Lamar McKay将成为新设立的勘探生产(E&P)部门主管.这个职位在2010年漏油事件之后被撤销.BP拒绝发表评论.

Dudley在接替海沃德(Tony Hayward)升任BP执行长后,便宣布将原有的勘探生产部门一分为三.海沃德在处理漏油事件时的言语失态导致他最终下台.

BP设立勘探、钻井和油气生产设施运营不同功能部门,意在摒弃传统的独立业务部门分权架构.

分析师和美政府调查人员曾指责称,BP这种分权模式反而会促使经理人将获利摆在安全之上.(完)