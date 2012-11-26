《中国股市分析》外资为股市反弹提前布局,买家务必多加小心

路透香港11月26日电---中国股市经历两年低迷市况,且有迹象显示经济增长可能企稳后,外国投资者抵挡不住低估值的诱惑,开始重建中国股票投资组合.

仅在过去两个月,外资就向中国股票基金投入近40亿美元,试图占领先机,把握住他们认为将到来的持续涨势.

但从基本面看,这样的乐观情绪似乎来得早了点.即便整体经济力道有所增强,中国市场仍存在明显的风险迹象,包括企业获利不振,企业债务上升,散户投资者四处寻找其它机会.

"估值很诱人,对中国经济明显放缓的担忧似乎减轻,而且中国仍有希望实现比全球其它地区更快的经济增长,"北京大学光华管理学院教授Paul Gillis说.

"但影响中国股市的大多数问题依然存在,亟需解决,比如会计欺诈行为,可变利益实体(VIE)问题,和中美之间的监管僵局."

MSCI明晟中国股指.MSCICN自1992年首度推出以来累计跌去40%,而同期中国名义GDP增长了15倍,说明经济增长并没有转化为股市涨势.

中国,印度和巴西股市估值图表:(link.reuters.com/juv24t)

中国A股和H股走势比较图表:(link.reuters.com/muv24t)

中国GDP和MSCI明晟中国股指比较图表:(link.reuters.com/wyv24t)

中国海外股票基金资金流入图表:(link.reuters.com/kaw24t)

**调整投资组合**

外国投资者的态度出现明显转变.

美银美林的全球基金经理调查显示,对中国经济的信心达到三年来最高.该调查访问了248位基金经理,他们共计管理6,950亿美元资产.

10月期间,香港股市恒生国企指数.HSCE跳涨7.6%,表现轻松超越其它地区股市股指.香港股市是海外投资者进入中国市场的主要门户.

"我想多数基金经理看到,他们投资组合中对中国的直接敞口与中国在全球经济中所扮演的角色存在根本性不匹配,通常是前者很少,后者却相当重要,"专注于中国的咨奔商务咨询公司执行董事Michael McCormack说.

"现在投资者在试图对此进行调整."

其中一个诱因是估值.最受中国股票基金欢迎的指标--MSCI明晟中国股指过去两年间的表现一致逊于其它亚洲股市,而在2008年10月至2010年11月间表现亮眼,估值增长了近两倍.

MSCI明晟中国股指基于获利预估的市盈率(P/E)为9.2倍,低于巴西和印度股市的9.9和13.2倍,对于想抢占先机把握大幅涨势的投资者来说,不啻为一大诱惑.据汤森路透数据,香港H股的市净率(股价净值比,市账率)大约比2007年水准低四倍.

这样的估值水平和中国经济出现改善迹象--周四公布的PMI初值显示中国制造业于13个月来首次扩张--激起投资者兴趣,看来,他们很怕失去把握市场反弹的机会.

基金追踪机构EPFR Global的数据显示,截至11月中旬的10周内,流入中国股票基金的资金规模接近40亿美元,截至11月15日当周流入除日本外亚洲股票基金的资金中有逾一半流入中国股票基金.

"(中国市场)已经触底,并在新水平站稳,所以大家不想再看空中国了,"AllianceBernstein旗下Pacific Basin Value

Equities的首席投资官Stuart Rae说.

Rae表示,公司2009年11月推出的除日本外亚洲股票基金目前首次超配中国股票.

**谨慎选股**

中国新领导层大局已定,股市基本面重新成为市场关注焦点,而根据基本面判断近期的投资热情似乎还不成熟,私人银行LGT南亚投资顾问主管Simon Grose-Hodge称.

举例而言,不太可能再次出现引领中国经济度过2008/09年全球金融危机的4万亿元人民币刺激方案.

可能会有更小型的更具针对性的支出计划,但这不会使廉价信贷俯拾皆是.

投资者长期面临的问题,比如透明度,国企改革,企业治理以及监管层干涉市场等都没有得到妥善解决,尽管当局发出过一些积极的声音.

所以,尽管香港股市显示出活力,但中国内地股市.SSEC.SZSE却仍在接近三年低位处挣扎,成为散户投资者的众矢之的.

根据花旗集团私人银行数据,已公布第三季财报的中国企业中有三分之二没有达到目标业绩.利润较上年同期下降5.8%,而平均来说分析师仍在调降明年的获利预估.

企业负债飙升,超过适宜水平,北京咨询机构龙洲经讯(GaveKal-Draganomics)预计,年底前企业负债水平相当于国内生产总值(GDP)的比率将达到122%,高于去年年底的108%.

不良贷款激增为各银行带来风险,这是2008/09廉价信贷的不良后果.高盛(GS.N)估计,不良贷款率是官方公布0.97%的六倍以上.

此外,根据国家统计局数据,9月底中国规模以上工业企业应收账款净额超过8万亿元人民币,较上年同期高出16.5%.

汇丰称,沪深300指数.CSI300中非金融企业的利润增长年率过去三个季度连续下滑,而获利质量则陷入负值区域.

今年迄今沪深300指数累计跌7%,2011和2010年分别下挫25%和12.5%.

"五年前的2007年,(中国)股市是估值最高的市场之一,而现在其低估值程度却比肩韩国这个亚洲估值最低的市场之一,"Pacific Basin的Rae称.(完)