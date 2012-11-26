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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 10:50 BJT

〔西班牙政经〕加泰罗尼亚分裂主义党派未取得独立公投所需议会优势(更新版)

(新增细节)

路透巴塞罗那11月25日电---西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,但未能获得推动独立公投所需要的绝对优势.

加泰罗尼亚自治地区主席Artur Mas决定提前选举,来检验公众对其推动该地区独立的支持度.加泰罗尼亚是西班牙东北部一个比较富裕的地区.

该地区四大分裂主义党派获得了当地议会135席中接近三分之二的席位.这些党派均希望就该地区是否脱离西班牙举行公投.

不过其中Mas领导的CiU党所获席位数量却从62席减少至50席,这令其很难领导各党派合力推动独立公投.

这一结果将令西班牙总理拉霍伊松一口气.他一方面要努力让投资者对西班牙的财政与政治稳定有信心,以此降低高昂的借贷成本,另一方面还要应对经济深度衰退和高达25%的失业率.

传统的分裂主义党派--共和左翼党(ERC)获得21个席位,成为加泰罗尼亚地区议会中的第二大党.统一社会党取得20席.拉霍伊所属的中右翼人民党赢得19席.

另外三个党派瓜分了剩余25个席位,其中包括两个分裂主义党派.欧洲对外关系委员会(ECFR)驻马德里办事处负责人Jose Ignacio Torreblanca指出,加泰罗尼亚议会选举的情形与欧洲其他地区的选举结果类似,即经济难题令边缘政治集团获益,而规模较大的传统党派却遭遇失败.

此次选举的投票率高达68%,较两年前的上次选举高出10个百分点.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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