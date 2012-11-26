〔西班牙政经〕加泰罗尼亚分裂主义党派未取得独立公投所需议会优势(更新版)

美国债市：公债收益率上涨，投资人静待周二特朗普总统国会讲话

* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，