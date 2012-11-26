〔西班牙政经〕加泰罗尼亚分裂主义党派未取得独立公投所需议会优势(更新版)

美国债市：公债发行日程表
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(新增细节)
路透巴塞罗那11月25日电---西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,但未能获得推动独立公投所需要的绝对优势.
加泰罗尼亚自治地区主席Artur Mas决定提前选举,来检验公众对其推动该地区独立的支持度.加泰罗尼亚是西班牙东北部一个比较富裕的地区.
该地区四大分裂主义党派获得了当地议会135席中接近三分之二的席位.这些党派均希望就该地区是否脱离西班牙举行公投.
不过其中Mas领导的CiU党所获席位数量却从62席减少至50席,这令其很难领导各党派合力推动独立公投.
这一结果将令西班牙总理拉霍伊松一口气.他一方面要努力让投资者对西班牙的财政与政治稳定有信心,以此降低高昂的借贷成本,另一方面还要应对经济深度衰退和高达25%的失业率.
传统的分裂主义党派--共和左翼党(ERC)获得21个席位,成为加泰罗尼亚地区议会中的第二大党.统一社会党取得20席.拉霍伊所属的中右翼人民党赢得19席.
另外三个党派瓜分了剩余25个席位,其中包括两个分裂主义党派.欧洲对外关系委员会(ECFR)驻马德里办事处负责人Jose Ignacio Torreblanca指出,加泰罗尼亚议会选举的情形与欧洲其他地区的选举结果类似,即经济难题令边缘政治集团获益,而规模较大的传统党派却遭遇失败.
此次选举的投票率高达68%,较两年前的上次选举高出10个百分点.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，