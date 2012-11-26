《新兴市场重要经济事件预告》--11月26日-12月3日

更新版 1-企业并购：标准人寿和安本同意合并，每年可节省成本至多2亿英镑
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
维也纳--国际原子能总署(IAEA)技术协助与合作委员会会议.
11月27日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率制定会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月28日).
11月28日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
11月29日(四)
暂无重要经济事件.
11月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.
12月3日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 丁琦
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路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
* 短率持续处在低档水准 * 短票利率大致持平 * RP市场钱多，利率持稳 * 密切注意市场资金变化 (更新拆款及央行定存单发行节) 记者 罗两莎 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天是提存期 的第一天，且市场两大金主均有提供拆款，只是除了少数小型银行有少量拆款需求外，各大 银行几乎没有什么需求，利率续处于低档盘旋。 他们指出，因美联储(FED)升息机率很高，上周外资大举汇出致台币兑美元走贬，但目 前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧，利率变化不大。 〞钱还是很多啊，拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说；今天对银行一周拆款 利率做在0.36%，票券商则在0.40%。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金充沛，拆款没有什么大需求，只有少数小型 银行有拆借需求，七天期拆款利率做在0.35%，拆给票券商则在0.38%，与上周水准一致。 两位大型票券商资调人员均指出，市场资金很充裕，钱很好拿，今天一周拆款利率大致 在0.36
SMMT为英国汽车生产商与经销商协会的英文缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选