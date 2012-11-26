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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 10:13 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月26日-12月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)技术协助与合作委员会会议.

11月27日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行利率制定会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月28日).

11月28日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

11月29日(四)

暂无重要经济事件.

11月30日(五)

墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.

12月3日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 丁琦

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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