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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 10:52 BJT

《中国国债发行日程表》--11月26日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间  上市时间  
       (亿元人民币)  
==========================================================================    
 财政部      260      5年     *3.1276%   记账式国债    11/22-11/26  11/28 
                       (中标收益率,今年第14期续发)
 财政部       --       3年      --       记账式国债      12/5  
 财政部       --      10年      --       记账式国债      12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
无
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 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

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