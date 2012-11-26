《全球市场》亚股小涨,市场乐观预见希腊相关协议将达成

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数创两周高位
* 日经指数触及七个月高点
* 欧元兑美元走软,兑日圆则触及七个月高位
* 油价和金价扭转先前涨势下滑,美元指数小幅攀升
路透东京11月26日电---亚洲股市周一小幅走高,因市场寄望希腊近期可避开破产.但西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,令升幅受限.目前市场关注欧元区财长今日稍后会议.
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS连续第六日上扬.周五欧元和全球股市攀升,因预计希腊金援相关协议将很快达成,且德国11月Ifo企业景气判断指数上扬.
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)