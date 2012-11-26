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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 11:08 BJT

《全球市场》亚股小涨,市场乐观预见希腊相关协议将达成

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数创两周高位

* 日经指数触及七个月高点

* 欧元兑美元走软,兑日圆则触及七个月高位

* 油价和金价扭转先前涨势下滑,美元指数小幅攀升

路透东京11月26日电---亚洲股市周一小幅走高,因市场寄望希腊近期可避开破产.但西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,令升幅受限.目前市场关注欧元区财长今日稍后会议.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS连续第六日上扬.周五欧元和全球股市攀升,因预计希腊金援相关协议将很快达成,且德国11月Ifo企业景气判断指数上扬.

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