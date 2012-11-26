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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 11:13 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘上涨,疲弱日圆扶助出口商走高

路透东京11月26日电---日本股市日经指数周一早盘上扬并接近七个月高位,因市场预期日圆走弱将提振出口商获利.

主要出口企业丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和佳能 (7751.T)均上涨1.4-2.1%,并且属于大盘成交量最高的六支个股之列.

日本反对党有望赢得下月大选,且料会推进日本央行出台更为激进货币政策以对抗通缩,日圆因此承受压力.

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