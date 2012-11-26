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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 11:43 BJT

〔欧洲金融〕希腊下轮救助方案中将不会包括债务减计选项--ECB亚斯穆森

路透柏林11月25日电---欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森在周一欧元集团会议前对德国画报表示,对希腊的下一批救助计划中不应包括债务减计选项.

"我们需要一系列举措来弥补财政缺口,其中将包括大量降低利息和希腊债务回购."亚斯穆森在周一将刊登的采访中表示."债务减计将不会包含在这些方案中."

亚斯穆森称,希望欧元区财长们能够快速达成协议.

"我非常希望欧元集团能够在周一达成政治决议,这样下笔贷款就可以发放了...."

"为了此事成功解决,大家都必须展现出行动意愿."他说.(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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