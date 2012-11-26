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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 11:46 BJT

〔中国新债〕华融湘江银行周四将发15亿元固息次级债,期限10年

路透上海11月26日电---中国华融湘江银行股份有限公司周一公告称,将于周四(29日),在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币固息次级债,期限10年,用于补充附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期金融债附第五年末发行人提前赎回权.经中诚信国际信用评级有限公司评定,该期债信用级别为AA-级,发行人主体评级为AA级.

该期债起息日和缴款日同为12月3日,发行期限为11月29日-12月3日.南京银行(601009.SS)主承.

本期发行次级债券募集资金将用于补充附属资本,提升资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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