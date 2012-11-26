〔中国货币市场〕隔夜需求加码致利率小升,主受例行准备金调整扰动(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京11月26日电---中国银行间资金市场周一早盘隔夜回购加权利率CNREPO=CFXS小幅上行.交易人士表示,今日例行存款准备金调整对流动性稍有扰动,隔夜需求较上周有所加码,供求关系略有指向不均衡的趋势.
华中一银行交易员表示,大概从早晨10:30左右开始,隔夜资金需求明显增强,"之前还是挺松的,很多家出,但是现在就停止了,出的变少了,大行好像已经停止(出隔夜)了."
对于隔夜品种需求显多的原因,北京一银行交易员分析,"今天有一个准备金缴款,可能还是受到缴款的影响.不过这只是一个短期现象,应该问题不太大."
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月25日因适逢周末,所以准备金清算推至26日进行.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3084 2.2607 +4.77
七天CN7DRP=CFXS 2.8825 2.8359 +4.66
14天CN14DRP=CFXS 3.3131 3.5143 -20.12
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9100 2.3000 +61.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9600 2.7000 +26.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9000 2.8500 +5.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3319 2.2813 +5.06
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8760 2.8400 +3.60
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2800 3.5100 -23.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2992 2.2525 +4.67
七天SHICNYSWD= 2.8458 2.8467 -0.09
三个月SHICNY3MD= 3.8055 3.8012 +0.43
===============================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进