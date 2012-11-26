《热点透视》德国成为欧洲央行大礼的首个受益者

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 张荻

路透伦敦11月23日电---欧元区的不倒翁德国似乎再次成功抗拒了经济下行引力.该国最为可靠的经济指标11月意外上升,令分析师大跌眼镜.在连续六个月下滑后,Ifo企业景气判断指数11月由跌转升,德国企业对现况及前景的看法均略趋乐观.

消息固然可喜,但没有理由过于兴奋.德国经济尚未摆脱低迷,欧元区也是如此.德国第四季国内生产总值(GDP)可能出现萎缩.

然而德国企业的乐观情绪重现,或表明德拉吉提出的买债计划在启动前就开始发挥作用,并且不光是对计划锁定的成员国.这是因为欧洲央行承诺担负起最后贷款人的责任,已经明显减轻了欧元区的不确定性.

具有讽刺意味的是,德拉吉计划的坚定批评者,如今成了该计划的首批受益者.但事实是,德国企业家在为德国央行批评的那些政策叫好.

企业开始重新关注经济基本面.得益于欧洲央行的货币政策以及投资者追捧德国公债,德国信贷非常低廉.至少大中型企业可以找到信贷供应.大众汽车等企业目前的借贷成本比南欧国家政府要低.

这种情况以前就存在,但只要欧元区还有可能解体,企业经理们就未给予太多关注.他们不幻想冒险,并削减国内投资.其后果就是,德国重又陷入旧有的不良模式.外部需求成为实质成长唯一推动力的情况,在2012年重演.这与前三年的情况形成对比,当时国内需求也做出了积极的贡献.

欧元区解体的风险正在消散,二线经济体也在调整.所以基本面有望真正改观.

风险仍然存在.最大的危险是西班牙和意大利的过度撙节可能拖垮欧元区.德国政府尚未承认这种情况会透过贸易和信心,明显打压其经济前景.万有引力定律不适用于德国经济的看法将是个错误.(完)