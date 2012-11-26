《热点透视》德国成为欧洲央行大礼的首个受益者

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 张荻
路透伦敦11月23日电---欧元区的不倒翁德国似乎再次成功抗拒了经济下行引力.该国最为可靠的经济指标11月意外上升,令分析师大跌眼镜.在连续六个月下滑后,Ifo企业景气判断指数11月由跌转升,德国企业对现况及前景的看法均略趋乐观.
消息固然可喜,但没有理由过于兴奋.德国经济尚未摆脱低迷,欧元区也是如此.德国第四季国内生产总值(GDP)可能出现萎缩.
然而德国企业的乐观情绪重现,或表明德拉吉提出的买债计划在启动前就开始发挥作用,并且不光是对计划锁定的成员国.这是因为欧洲央行承诺担负起最后贷款人的责任,已经明显减轻了欧元区的不确定性.
具有讽刺意味的是,德拉吉计划的坚定批评者,如今成了该计划的首批受益者.但事实是,德国企业家在为德国央行批评的那些政策叫好.
企业开始重新关注经济基本面.得益于欧洲央行的货币政策以及投资者追捧德国公债,德国信贷非常低廉.至少大中型企业可以找到信贷供应.大众汽车等企业目前的借贷成本比南欧国家政府要低.
这种情况以前就存在,但只要欧元区还有可能解体,企业经理们就未给予太多关注.他们不幻想冒险,并削减国内投资.其后果就是,德国重又陷入旧有的不良模式.外部需求成为实质成长唯一推动力的情况,在2012年重演.这与前三年的情况形成对比,当时国内需求也做出了积极的贡献.
欧元区解体的风险正在消散,二线经济体也在调整.所以基本面有望真正改观.
风险仍然存在.最大的危险是西班牙和意大利的过度撙节可能拖垮欧元区.德国政府尚未承认这种情况会透过贸易和信心,明显打压其经济前景.万有引力定律不适用于德国经济的看法将是个错误.(完)
--译文审校 隋芬
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)