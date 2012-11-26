〔中国汇市〕人民币早盘基本锁定涨停位,市场期待央行化解僵局

* 人民币早盘基本封在涨停位

* 中间价连续第二日走升,创逾10日新高

* 人民币强势仍在延续

* 市场期待央行化解涨停僵局

路透北京11月26日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘基本锁定在涨幅上限.中间价连续第二日走升,并创逾10日新高,令本来强劲的结汇情绪进一步升级,显示人民币强势仍在延续,市场期待央行化解涨停僵局.

交易员称,最近国内宏观经济先行指标回暖,包括汇丰中国制造业PMI初值涨至13个月新高,以及欧元偏强势头,都支撑人民币汇率升值预期.今日市场一开盘,人民币就封在涨停位,市场陷入流动性陷阱,交易清淡.

"(人民币)涨停了,现在市场没什么流动性,....要么(美元/人民币)中间价大幅走升,要么央行出来干预,否则市场可能不会有什么变化."上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:02,人民币兑美元即期报6.2256元,而早盘多数时间停留在今日波幅区间上限6.2255元.上日收报6.2285元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2884元,上日中间价为6.2906元.

交易员并称,如果央行不出手,人民币涨停僵局可能很难自行化解.

东京汇市欧元/日圆周一触及七个月高位,欧元/美元持于一个月高位附近,因市场预计希腊最终将获得避免破产所需的更多紧急贷款.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3248/23,上日尾盘为6.3240.

北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2250/90元,上一交易日尾盘报6.2260元.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局上周曾表示,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]

对外经贸大学金融学院院长丁志杰近日指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.他并认为,长期来看,人民币对美元汇率还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.[ID:nSB2114163]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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