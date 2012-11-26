《Russell专栏》中国小型炼厂购买原油,可能影响亚洲燃料油市场

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/程琳/石冠兰

路透澳洲朗塞斯顿11月26日电---中国原油进口规定的一个小小变化,可能给明年的亚洲燃料油市场造成较大影响,进一步打压利润.

据产业消息人士,中国化工集团公司可能拿到直接进口原油的许可证.中国化工集团公司是小型炼油厂运营商之一.

如果此事成真,可能有助于打破中石油、中石化与中海油三家巨头对中国原油进口市场的绝对控制.

中国化工集团公司可能获得2013年进口大约1,000万吨原油的配额,相当于每天20万桶.

考虑到中国化工集团公司大约每日50万桶的炼油能力,上述数量可能不足以满足其所有需求.但与多数小型炼厂一样,由于利润微薄,中国化工集团公司旗下炼厂的产能利用率经常远低于满载水平.

从国外进口燃料油或者以高价向大厂购买原油,让这些小型炼厂苦不堪言,他们的利润因此受到挤压,产能利用率也常常因此不到50%.

小型炼厂的冶炼产能总计约为每日200万桶,略低于中国总量的五分之一,因此,任何帮助其提高产能利用率的举措都具有深远意义.

表面来看,中国化工集团公司有可能以原油进口代替每天约20万桶的燃料油进口.

但据摩根大通大宗商品研究团队的研究结果,2012年,中国化工旗下三大冶炼厂将加工约每天8万桶进口原油,和每天6万桶进口燃料油.

不过,如能以更低价格直接进口原油,中国化工也可能选择提高产能利用率.如此一来,中国原油进口就可能上市,燃料油进口可能下降.

原油进口增多,也不足以大幅扭转整体供需情况,但在中国是大买主的燃料油市场,影响可能更加深远.

中国燃料油的净进口近期已放缓,但10月进口量仍达每日259,493桶,按月降低10.3%.

10月份的12个月移动均值为258,041桶/日,而这一期间净进口量为每日341,237桶.

如果假定燃料油进口会由于中国化工集团公司的20万桶/日配额而减少,可能就过度了,但即便进口量降低10万桶/日,亚洲产品油市也将会有所感受.

燃料油相对迪拜原油的贴水自6月以来一直处于上升趋势,11月23日为每桶11.47美元.

6月该贴水低见0.57美元,因燃料油需求在中东夏季发电高峰期升高,且西方制裁伊朗削减对亚洲船货.

中国燃料油需求放缓,尤其8月更是如此,当时小型炼厂难以获利,亦有助于扩大对原油的贴水.

**燃料油裂解价差承压**

如果中国需求减弱,将令燃料油裂解价差面临更大压力,尤其是在船运业等其它方面需求疲弱之际.

如果中国化工集团公司或其它小型炼厂获准直接采购原油,则受到影响的成品油可能不只是燃料油.

中国炼厂提高产能利用率,将加剧燃料过剩局面,这可能加大当局允许增加成品油出口的压力.

虽然随着中国经济重拾动能,未来几个月燃料需求可能增长,但可能被炼厂产量增加所超过.

这意味着亚洲其它地区的炼厂将面临以下前景:中国减少购买其燃料油,同时中国增加对亚洲地区的汽油与柴油出口.(完)