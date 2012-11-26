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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 13:48 BJT

《日本央行焦点》政治辩论升温,央行内部在进一步放松政策上显现分歧

* 日本央行新任审议委员佐藤健裕希望加强对通胀目标的承诺

* 佐藤健裕的提议未能在10月30日会议上获得政策委员会的支持

* 日本央行总裁白川方明重申需要财政改革和放松监管

* 日债市场目前押注央行将采取大胆宽松举措

路透东京/名古屋11月26日电---日本央行内部的一项分歧周一浮现,一位新任审议委员呼吁在超宽松政策方面做出更强有力的承诺.随着下个月日本大选的临近,日本央行在采取更大胆举措方面面临的压力越来越大.

日本央行总裁白川方明重申,单靠放宽货币政策无法抵御通缩,敦促政府采取财政改革措施并放松监管,以提振国内投资.

但周一公布的日本央行10月30日会议记录显示,日本央行新任审议委员佐藤健裕提议在明年4月白川方明任期结束后,采取更加积极的货币宽松立场.

在12月16日大选临近之际,央行政策行动已成为政治辩论中最热议的话题之一.此前,有望成为下一任日本首相的自民党领导人安倍晋三呼吁央行采取负利率等一系列激进举措.

安倍还威胁将取消日本央行的独立地位,以便于政府主导目标设定和政策行动.

佐藤健裕提议将货币政策与消费者物价上涨更加紧密地联系起来,并建议放弃央行对于CPI将在2015年3月止财年接近1%的看法.他一直呼吁日本央行采取更多举措遏制日圆升值.

央行10月30日会议记录显示,木内登英是支持佐藤健裕建议的唯一一名审议委员,他们的看法缺乏广泛的支持.

"几名委员提出,是否可能对利率施加更大影响,并且通过改变当前的措辞,更加清晰地表明日本央行的货币宽松立场."会议记录显示.

"多数委员对现在改变政策承诺方面的措辞表达了谨慎看法."

在上个月的会议中,日本央行放宽货币政策,将资产购买规模提高11万亿(兆)日圆(1,335亿美元),至91万亿日圆.该央行还宣布一项计划,向银行业者提供低息长期资金,总额度不设上限,该计划初始规模约为15万亿日圆.

但这并未缓和日本央行面临的压力.

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