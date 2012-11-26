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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 13:38 BJT

〔日本经济〕市场预计宽松政策将持续到接近物价目标时--央行总裁

路透日本名古屋11月26日电---日本央行总裁白川方明周一表示:

* 央行将继续强力放宽货币政策

* 认为近期日圆下跌并未缓和日本企业的痛楚

* 市场走势已经反映出强有力的宽松政策料将持续至通胀率可望达到1%时

* 如果政府与民间部门提升经济增长潜能的努力奏效,则日本CPI升幅可能超过1%

* 强烈希望政府采取大胆举措提振日本经济增长潜力.(完)

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