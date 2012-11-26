《中国基金发行日程表》--11月26日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*长盛添利60天 长盛基金 中国银行 招商银行、国元证券等 11/19-11/26
理财债券发起式基金
*大成理财21天 大成基金 中国银行 中国银行 11/20-11/27
债券发起式基金
*国泰现金管理 国泰基金 中国银行 交通银行、中投证券等 12/03-12/07
货币市场基金
*中欧货币 中欧基金 工商银行 邮储银行、招商证券等 11/26-12/07
市场基金
*嘉实纯债 嘉实基金 建设银行 农业银行、中信建投证券等 11/19-12/07
债券型发起式基金
*民生加银现金 民生加银基金 建设银行 民生银行、银河证券等 11/26-12/14
增利货币基金
*交银施罗德 交银施罗德基金 农业银行 建设银行、光大证券等 11/26-12/14
纯债发起式基金
*富国强收益 富国基金 建设银行 招商银行、海通证券等 11/26-12/14
定期开放基金
*财通保本 财通基金 工商银行 农业银行、财通证券等 11/19-12/14
混合型发起式基金
*安信平稳 安信基金 工商银行 建设银行、安信证券等 11/19-12/14
增长混合发起式基金
*新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18
债券发起式基金
*纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21
增利发起式基金 西部基金
华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30
稳健收益债券基金
诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30
等权重ETF基金
诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5/-11/30
等权重ETF联接基金
金鹰货币市场 金鹰基金 建设银行 交通银行、广州证券等 11/19-12/3
基金
博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04
定期开放债券基金
华夏海外收益 华夏基金 建行银行 中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5
债券基金 摩根大通银行
银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7
50指数债券基金
摩根士丹利 摩根士丹利华鑫 农业银行 建设银行、华鑫证券 11/12-12/7
华鑫量化配置
国联安中债 国联安基金 浦发银行 交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7
信用债指数基金
国投瑞银 国投瑞银基金 中国银行 建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7
纯债基金
广发纯债基金 广发基金 工商银行 建设银行、广发证券等 11/12-12/7
中银纯债基金 中银基金 招商银行 中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10
兴全商业模式 兴业全球基金 光大银行 招商银行、兴业证券等 11/12-12/12
优选股票基金
东方央视财经 东方基金 农业银行 建设银行、银河证券等 11/19-12/14
50指数基金
南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18
混合基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.(完)
--整理 李宏薇; 审校 边竞