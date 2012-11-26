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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 14:24 BJT

《中国基金发行日程表》--11月26日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称           基金公司        托管行            分销机构            发行时间     备注 

 *长盛添利60天   长盛基金       中国银行       招商银行、国元证券等     11/19-11/26
  理财债券发起式基金 
 
 *大成理财21天   大成基金       中国银行       中国银行                 11/20-11/27
  债券发起式基金 

 *国泰现金管理   国泰基金       中国银行       交通银行、中投证券等     12/03-12/07
  货币市场基金 

 *中欧货币       中欧基金       工商银行       邮储银行、招商证券等     11/26-12/07
  市场基金

 *嘉实纯债       嘉实基金       建设银行       农业银行、中信建投证券等 11/19-12/07
  债券型发起式基金

 *民生加银现金   民生加银基金   建设银行       民生银行、银河证券等     11/26-12/14
  增利货币基金 

 *交银施罗德     交银施罗德基金 农业银行       建设银行、光大证券等     11/26-12/14
  纯债发起式基金 

 *富国强收益     富国基金        建设银行      招商银行、海通证券等     11/26-12/14
  定期开放基金

 *财通保本       财通基金        工商银行      农业银行、财通证券等     11/19-12/14
  混合型发起式基金

 *安信平稳       安信基金        工商银行      建设银行、安信证券等     11/19-12/14
  增长混合发起式基金

 *新华纯债添利   新华基金        工商银行     建设银行、国泰君安证券等  11/20-12/18 
  债券发起式基金

 *纽银稳定       纽银梅隆        建设银行     西部证券、中信建投证券等  11/26-12/21 
  增利发起式基金 西部基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等      10/29-11/30
  稳健收益债券基金

  诺安中小板     诺安基金        交通银行     安信证券、第一创业证券等  11/5-11/30  
  等权重ETF基金

  诺安中小板     诺安基金        交通银行     招商银行、安信证券等      11/5/-11/30
  等权重ETF联接基金 

  金鹰货币市场   金鹰基金        建设银行     交通银行、广州证券等      11/19-12/3
  基金

  博时安心收益   博时基金        建设银行     中国银行、国泰君安证券等  11/7-12/04
  定期开放债券基金

  华夏海外收益   华夏基金        建行银行     中国银行、国泰君安证券等  11/15-12/5
  债券基金                       摩根大通银行

  银华中证中票   银华基金        中国银行     建设银行、中信建投证券等  11/5-12/7
  50指数债券基金 

  摩根士丹利     摩根士丹利华鑫  农业银行      建设银行、华鑫证券       11/12-12/7 
  华鑫量化配置

  国联安中债     国联安基金      浦发银行     交通银行、国泰君安证券等  11/12-12/7
  信用债指数基金

  国投瑞银       国投瑞银基金    中国银行     建设银行、国泰君安证券等  11/12-12/7
  纯债基金

  广发纯债基金   广发基金        工商银行     建设银行、广发证券等      11/12-12/7

  中银纯债基金   中银基金        招商银行     中国银行、申银万国证券等  11/14-12/10

  兴全商业模式   兴业全球基金    光大银行     招商银行、兴业证券等      11/12-12/12
  优选股票基金

  东方央视财经   东方基金        农业银行     建设银行、银河证券等      11/19-12/14
  50指数基金

  南方安心保本   南方基金        招商银行     工商银行、华泰证券等      11/22-12/18
  混合基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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