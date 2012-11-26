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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 17:04 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限        发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*新疆生产建设  10         5       12     12/3簿记建档   浦发银行    AA+    12/5      12/6
兵团国资公司                                                   
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重庆化医控股   40        10       12     11/27簿记建档  光大银行    AA+    11/28     11/29
集团                                                    兴业银行
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北方联合电力   20        10       12     11/27簿记建档  中信银行    AA+    11/29     11/30
公司                                                    国开行
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电信科学技术    8         8       12     11/27簿记建档  北京银行    AA+    11/28     11/29
研究院
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安徽天大企业    8.6       3.5     12     11/27簿记建档  浦发银行     A+    11/29     11/30 
集团
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淮南矿业集团   68        18       12     11/27簿记建档  民生银行   AAA     11/28     11/29
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中国重汽集团   20        20       12     11/28簿记建档  北京银行    AA+    11/29     11/30
                                                        工商银行
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杭州工业资产   37        12       12     11/28簿记建档  兴业银行    AA     11/29     11/30
经营投资集团
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中油金鸿天然气  5         3       12     11/28簿记建档  民生银行     A+    11/29     11/30
输送有限公司
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天津市自来水    3         3       12     11/28簿记建档  浙商银行    AA     11/29     11/30
集团有限公司
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江苏沙钢集团   46        23       12     11/28簿记建档  工商银行    AA+    11/29     11/30
                                                        浦发银行
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山东魏桥创业   20        10       12     11/28簿记建档  招商银行    AA     11/29     11/30
集团公司
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中国轻工集团   11         4       12     11/28簿记建档  建设银行    AA+    11/29     11/30
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广东中旅集团    3.5       3.5     12     11/28簿记建档  国开行      AA-    11/29     11/30
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山东鲁泰煤业    6         3       12     11/28簿记建档  平安银行    AA-    11/29     11/30
有限公司
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长江电力      110        20       12     11/29簿记建档  建设银行   AAA     11/30     12/3
(600900.SS)                                             农业银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模   期限      发行日       主承销商  主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)     (年)                                       (缴款日) 
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*三亚凤凰机场     7        7        5     12/3簿记建档    中信银行     AA      12/5      12/6
                                                          国开行
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*黑龙江建设集团   3.5      3.5      5     12/3簿记建档    平安银行     AA-     12/4      12/5
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*西北有色金属     3        3        3     12/3簿记建档    交通银行     AA-     12/4      12/5(待确认)
研究院
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上海临港经济     17       10        5     11/27薄记建档   建设银行     AA      11/28     11/29
发展集团
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江阴兴澄特种     23        2        5     11/27薄记建档   中国银行     AA      11/28     11/29
钢铁公司                                                  农业银行
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中国城市建设     20       10        5     11/27薄记建档   光大银行     AA+     11/28     11/29
控股集团
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广州凯得         16       16        5     11/27薄记建档   光大银行     AA+     11/28     11/29
控股公司
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北京京城机电     10       10        5     11/29薄记建档   中信银行     AA+     11/30     12/3
公司                                                      招商银行
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乌鲁木齐国有     18        6        5     11/29薄记建档   兴业银行     AA      11/30     12/3
资产经公司
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红星美凯龙       15        9        5      推迟发行       工商银行     AA       --         --
家居集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日   上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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*江苏宿迁        1         1       3    12/3簿记建档 南京银行       AA+      12/4     12/5
中小企业
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