《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月26日

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
暂无
=============================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
============================================================================================
*新疆生产建设 10 5 12 12/3簿记建档 浦发银行 AA+ 12/5 12/6
兵团国资公司
============================================================================================
重庆化医控股 40 10 12 11/27簿记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29
集团 兴业银行
============================================================================================
北方联合电力 20 10 12 11/27簿记建档 中信银行 AA+ 11/29 11/30
公司 国开行
============================================================================================
电信科学技术 8 8 12 11/27簿记建档 北京银行 AA+ 11/28 11/29
研究院
============================================================================================
安徽天大企业 8.6 3.5 12 11/27簿记建档 浦发银行 A+ 11/29 11/30
集团
============================================================================================
淮南矿业集团 68 18 12 11/27簿记建档 民生银行 AAA 11/28 11/29
============================================================================================
中国重汽集团 20 20 12 11/28簿记建档 北京银行 AA+ 11/29 11/30
工商银行
============================================================================================
杭州工业资产 37 12 12 11/28簿记建档 兴业银行 AA 11/29 11/30
经营投资集团
============================================================================================
中油金鸿天然气 5 3 12 11/28簿记建档 民生银行 A+ 11/29 11/30
输送有限公司
============================================================================================
天津市自来水 3 3 12 11/28簿记建档 浙商银行 AA 11/29 11/30
集团有限公司
============================================================================================
江苏沙钢集团 46 23 12 11/28簿记建档 工商银行 AA+ 11/29 11/30
浦发银行
============================================================================================
山东魏桥创业 20 10 12 11/28簿记建档 招商银行 AA 11/29 11/30
集团公司
============================================================================================
中国轻工集团 11 4 12 11/28簿记建档 建设银行 AA+ 11/29 11/30
============================================================================================
广东中旅集团 3.5 3.5 12 11/28簿记建档 国开行 AA- 11/29 11/30
============================================================================================
山东鲁泰煤业 6 3 12 11/28簿记建档 平安银行 AA- 11/29 11/30
有限公司
============================================================================================
长江电力 110 20 12 11/29簿记建档 建设银行 AAA 11/30 12/3
(600900.SS) 农业银行
============================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
================================================================================================
*三亚凤凰机场 7 7 5 12/3簿记建档 中信银行 AA 12/5 12/6
国开行
================================================================================================
*黑龙江建设集团 3.5 3.5 5 12/3簿记建档 平安银行 AA- 12/4 12/5
================================================================================================
*西北有色金属 3 3 3 12/3簿记建档 交通银行 AA- 12/4 12/5(待确认)
研究院
================================================================================================
上海临港经济 17 10 5 11/27薄记建档 建设银行 AA 11/28 11/29
发展集团
================================================================================================
江阴兴澄特种 23 2 5 11/27薄记建档 中国银行 AA 11/28 11/29
钢铁公司 农业银行
================================================================================================
中国城市建设 20 10 5 11/27薄记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29
控股集团
================================================================================================
广州凯得 16 16 5 11/27薄记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29
控股公司
================================================================================================
北京京城机电 10 10 5 11/29薄记建档 中信银行 AA+ 11/30 12/3
公司 招商银行
================================================================================================
乌鲁木齐国有 18 6 5 11/29薄记建档 兴业银行 AA 11/30 12/3
资产经公司
================================================================================================
红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- --
家居集团
================================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
*江苏宿迁 1 1 3 12/3簿记建档 南京银行 AA+ 12/4 12/5
中小企业
========================================================
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路