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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 14:24 BJT

〔瑞士金融〕监管机构将提高对瑞银的监控措施

路透苏黎世11月26日电---瑞士金融监管机构Finma周一表示:

* 在瑞银(UBS)UBSN.VX伦敦交易损失后,发现其存在重大内控失误

* Finma称任命独立第三方,以确保成功实施改正措施

* 紧急措施包括资本金限制和收购禁令

* Finma称瑞银有意进行的任何重大新业务举措都必须经过监管部门批准

* 还需要进一步检验瑞银是否需要增资以支持其经营风险 (完)

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