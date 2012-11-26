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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 15:29 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:风险资产涨势暂停,继续憧憬希腊协议达成

0657 GMT

* 美元兑日圆下跌0.4%,欧元兑日圆跌0.5%,欧元兑美元跌0.2%,标普股指期货下滑0.4%

* 亚股涨跌不一,日经指数上行但脱离早盘高位,中国股市沪综指走低

* 日圆全线回吐部分涨幅,美元兑日圆买价守在82上方

* 在欧元集团今日的会议前,对希腊协议达成的憧憬犹在.(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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