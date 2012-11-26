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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 15:27 BJT

〔日本股市〕日经指数涨至七个月高点,海外投资者买入出口类股(更新版)

(新增细节)

* 交易商称市场过热,投资者对早前涨幅获利了结

* 瑞萨电子因股东批准政府主导的救助报导而大涨

* 投资者继续向日本市场投入新资金--交易商

路透东京11月26日电---日本股市日经指数周一小升至七个月收盘高位,出口商领涨,此前市场预期日圆走弱将提振该行业获利.

出口类股上扬,但获利了结令稍早涨幅削减,因投资担心近期日本市场上涨速度.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和佳能(7751.T)本月迄今涨幅均在13-16%.这三家公司周一升幅则在0.2-1.7%间,并且位列成交排名前五的个股中.

日经指数.N225上涨0.2%,报9,388.94点,为4月27日迄今最高收盘位.早盘时曾触及9,487.94点的高位.

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