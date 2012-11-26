〔欧元债市〕西班牙地区选举结果推升德债期货,希腊协议寄望限制涨幅

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/28/2017 52周期国库券 02/23/2017 03/02/2017 02/28/2017 四周期国库券 02/27/2017 03/02/2017 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017
路透伦敦11月26日电---德国政府公债期货周一盘初升高,因西班牙分裂主义党派赢得地区议会选举引发该国政治稳定性动摇的忧虑,不过希腊金援相关协议有望达成令升幅有限. 德债期货FGBLc1升10个跳动点,报142.22.其期约上周下跌,因国际贷款人就援助希腊达成一致意见的可能性加大.
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/28/2017 52周期国库券 02/23/2017 03/02/2017 02/28/2017 四周期国库券 02/27/2017 03/02/2017 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，