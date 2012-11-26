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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 15:18 BJT

〔欧元债市〕西班牙地区选举结果推升德债期货,希腊协议寄望限制涨幅

路透伦敦11月26日电---德国政府公债期货周一盘初升高,因西班牙分裂主义党派赢得地区议会选举引发该国政治稳定性动摇的忧虑,不过希腊金援相关协议有望达成令升幅有限. 德债期货FGBLc1升10个跳动点,报142.22.其期约上周下跌,因国际贷款人就援助希腊达成一致意见的可能性加大.

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