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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 15:20 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月26日

路透北京/上海11月26日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年11月26日-11月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
  
  无
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  长盛添利60天   长盛基金       中国银行       招商银行、国元证券等     11/19-11/26
  理财债券发起式基金 
 
  大成理财21天   大成基金       中国银行       中国银行                 11/20-11/27
  债券发起式基金 

  中欧货币       中欧基金       工商银行       邮储银行、招商证券等     11/26-12/07
  市场基金

  嘉实纯债       嘉实基金       建设银行       农业银行、中信建投证券等 11/19-12/07
  债券型发起式基金

  民生加银现金   民生加银基金   建设银行       民生银行、银河证券等     11/26-12/14
  增利货币基金 

  交银施罗德     交银施罗德基金 农业银行       建设银行、光大证券等     11/26-12/14
  纯债发起式基金 

  富国强收益     富国基金        建设银行      招商银行、海通证券等     11/26-12/14
  定期开放基金

  财通保本       财通基金        工商银行      农业银行、财通证券等     11/19-12/14
  混合型发起式基金

  安信平稳       安信基金        工商银行      建设银行、安信证券等     11/19-12/14
  增长混合发起式基金

  新华纯债添利   新华基金        工商银行     建设银行、国泰君安证券等  11/20-12/18 
  债券发起式基金

  纽银稳定       纽银梅隆        建设银行     西部证券、中信建投证券等  11/26-12/21 
  增利发起式基金 西部基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等      10/29-11/30
  稳健收益债券基金

  诺安中小板     诺安基金        交通银行     安信证券、第一创业证券等  11/5-11/30  
  等权重ETF基金

  诺安中小板     诺安基金        交通银行     招商银行、安信证券等      11/5/-11/30
  等权重ETF联接基金 

  金鹰货币市场   金鹰基金        建设银行     交通银行、广州证券等      11/19-12/3
  基金

  博时安心收益   博时基金        建设银行     中国银行、国泰君安证券等  11/7-12/04
  定期开放债券基金

  华夏海外收益   华夏基金        建行银行     中国银行、国泰君安证券等  11/15-12/5
  债券基金                       摩根大通银行

  银华中证中票   银华基金        中国银行     建设银行、中信建投证券等  11/5-12/7
  50指数债券基金 

  摩根士丹利     摩根士丹利华鑫  农业银行      建设银行、华鑫证券       11/12-12/7 
  华鑫量化配置

  国联安中债     国联安基金      浦发银行     交通银行、国泰君安证券等  11/12-12/7
  信用债指数基金

  国投瑞银       国投瑞银基金    中国银行     建设银行、国泰君安证券等  11/12-12/7
  纯债基金

  广发纯债基金   广发基金        工商银行     建设银行、广发证券等      11/12-12/7

  中银纯债基金   中银基金        招商银行     中国银行、申银万国证券等  11/14-12/10

  兴全商业模式   兴业全球基金    光大银行     招商银行、兴业证券等      11/12-12/12
  优选股票基金

  东方央视财经   东方基金        农业银行     建设银行、银河证券等      11/19-12/14
  50指数基金

  南方安心保本   南方基金        招商银行     工商银行、华泰证券等      11/22-12/18
  混合基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  财政部          260       5年      记账式国债     11/22-11/26       第14期五年品种续发
  南方电网         50       3年      中期票据          周一
  国家电网公司    200       5年      中期票据          周二
  中国银行         80      10年      固息次级债        周四           第五年末发行人赎回权
  (3988.HK)       150      15年      固息次级债        周四           第10年末发行人赎回权
  (601988.SS)
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
   央票到期    逆回购到期     合计

    150        -2,690       -2,540 
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  国家电网公司     中期票据           300            周六(24日)
  财政部           记账式国债         328.4          周日(25日)

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
  ---------------------------------------------------------------------------------------
   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  无
  =======================================================================================(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞/刘昕

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