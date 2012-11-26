《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月26日

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透北京/上海11月26日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年11月26日-11月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 长盛添利60天 长盛基金 中国银行 招商银行、国元证券等 11/19-11/26 理财债券发起式基金 大成理财21天 大成基金 中国银行 中国银行 11/20-11/27 债券发起式基金 中欧货币 中欧基金 工商银行 邮储银行、招商证券等 11/26-12/07 市场基金 嘉实纯债 嘉实基金 建设银行 农业银行、中信建投证券等 11/19-12/07 债券型发起式基金 民生加银现金 民生加银基金 建设银行 民生银行、银河证券等 11/26-12/14 增利货币基金 交银施罗德 交银施罗德基金 农业银行 建设银行、光大证券等 11/26-12/14 纯债发起式基金 富国强收益 富国基金 建设银行 招商银行、海通证券等 11/26-12/14 定期开放基金 财通保本 财通基金 工商银行 农业银行、财通证券等 11/19-12/14 混合型发起式基金 安信平稳 安信基金 工商银行 建设银行、安信证券等 11/19-12/14 增长混合发起式基金 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30 等权重ETF基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5/-11/30 等权重ETF联接基金 金鹰货币市场 金鹰基金 建设银行 交通银行、广州证券等 11/19-12/3 基金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 华夏海外收益 华夏基金 建行银行 中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5 债券基金 摩根大通银行 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 摩根士丹利 摩根士丹利华鑫 农业银行 建设银行、华鑫证券 11/12-12/7 华鑫量化配置 国联安中债 国联安基金 浦发银行 交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 信用债指数基金 国投瑞银 国投瑞银基金 中国银行 建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 纯债基金 广发纯债基金 广发基金 工商银行 建设银行、广发证券等 11/12-12/7 中银纯债基金 中银基金 招商银行 中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10 兴全商业模式 兴业全球基金 光大银行 招商银行、兴业证券等 11/12-12/12 优选股票基金 东方央视财经 东方基金 农业银行 建设银行、银河证券等 11/19-12/14 50指数基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 260 5年 记账式国债 11/22-11/26 第14期五年品种续发 南方电网 50 3年 中期票据 周一 国家电网公司 200 5年 中期票据 周二 中国银行 80 10年 固息次级债 周四 第五年末发行人赎回权 (3988.HK) 150 15年 固息次级债 周四 第10年末发行人赎回权 (601988.SS) ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 150 -2,690 -2,540 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国家电网公司 中期票据 300 周六(24日) 财政部 记账式国债 328.4 周日(25日) 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞/刘昕
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路