版本:
中国
债券 | 2012年 11月 26日 星期一 15:27 BJT

〔标题新闻〕瑞典金融监管机构有意强制银行业为抵押贷款设定最低15%的风险加权提备资本

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E8LT01E]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐