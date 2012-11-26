〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点
一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点
挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点
一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点
非洲
南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 洪曦
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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