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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 15:33 BJT

〔全球金市〕金价下跌,受投机客在金价大涨后锁定获利打压

路透新加坡11月26日电---金价周一下跌,未受欧元走坚的影响,因上交易日技术性买盘推动金价涨至逾一个月高位后,投机客锁定获利.

投机客还将注意力转向美国白宫与国会围绕"财政悬崖"进行的磋商上面.若不能达成协议,或令美国经济重新陷入衰退.

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