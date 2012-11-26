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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 16:23 BJT

〔中国债市〕七天回购利率低位徘徊致IRS微降,但方向不明变化幅度有限

路透上海11月26日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一部分期限微幅下行,因七天期回购利率继续在3%以下低位徘徊.虽然中国经济筑底,可能会令未来IRS承升压,但经济回暖速度还难以判断,后市不明机构观望心态仍重,致整体波动幅度非常有限.

上周公布的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方,进一步印证中国经济企稳预期;作为IRS交易的基准--七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率今日小涨约4个基点(bp)至2.88%左右,但仍处在逾一个月阶段性低点附近.

上海一银行交易员认为,中国经济企稳,令看涨后市预期增多.不过因七天回购利率目前处于阶段低位,致上行动力受限.

"现在方向不是很明朗,看的比做的多."该交易员表示.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.3975/3.5050 3.2730/3.3710 3.3920/3.4900 3.5180/3.6160 3.4925/3.8275

上周五 3.3760/3.4760 3.2692/3.3608 3.3933/3.4917 3.5183/3.6150 3.5060/3.8060

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变动 +0.0215/+0.0290 +0.0038/+0.0102 -0.0013/-0.0017 -0.0003/0.0010 -0.0135/0.0215

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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