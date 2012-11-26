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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 16:36 BJT

〔中国债市〕利率债和高等级信用债仍维持弱势,经济转暖预期抑制买气

路透上海11月26日电---中国银行间债市周一现券仍维持弱势,利率债和高等级信用债表现尤为不振.对于经济转暖的预期抑制买气,相对而言低评级信用债因较高的票息依旧受资金关注,走势相对坚挺.

"总体来说还是偏弱,利率债和AAA的信用债比较明显一点,收益率上了1-2个(基)点吧,"上海一券商交易员称.

他并称,上周公布的PMI数据显示经济反弹动力似在增强,这进一步增加了债市的不确定性.不过时至月末,消息面相对淡静,短期内现券也暂缺乏进一步走弱的动力.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,上周公布的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

剩余期限约9.75年固息国债120015券最新成交收益率CN120015=CFXS为3.5762%,上日为3.5682%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3086 2.8766

上日 2.2607 2.8359

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9310/2.8690

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8860/2.8260

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3511/3.2756(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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