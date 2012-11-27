〔中国公开市场〕今日进行七天和28天逆回购,总额1,350亿元--业内人士

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透北京11月27日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,350亿元人民币的逆回购操作,其中七天期700亿元,28天期650亿.
央行公开市场上周共净回笼240亿元人民币,逆回购各品种利率均持稳.继在10月末-11月初当周公开市场创下3,790亿元的单周净投放新高后,至上周公开市场已连续三周净回笼,累计金额达2,000亿元.
最新公布的汇丰中国11月PMI数据,进一步支撑中国经济筑底的判断.在此情况下,货币政策继续放松的必要性不大,而且公开市场借助逆回购等工具,流动性调节阀功能至今发挥良好,令未来政策操作得以有时间和空间继续以静制动.[CN/MMTCN][ID:nSB2111677]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.具体逆回购操作品种方面,进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部