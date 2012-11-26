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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 16:05 BJT

〔金属期市〕期铜连涨两周后持稳,希腊乐观前景提供支撑

路透新加坡11月26日电---伦敦期铜周一持稳,此前连续两周周线上扬.中国经济展现复苏迹象,且希腊有望避免破产的期望均支撑铜价.

继中国制造业10月触底后,最新数据显示,中国经济成长在连续七个季度的放缓后有所回升,令铜价寻得支持.

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