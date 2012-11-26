版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 17:35 BJT

思爱普考虑在中国上市

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福11月23日电---德国软件集团思爱普(SAP)(SAPG.DE)正考虑在中国上市，以获取中国这一其快速增长市场的金融资源。

思爱普发言人称："我们正考虑在第三地上市的可能性。"该公司已在德国和纽约上市。

该公司计划到2015年时在中国市场投资20亿美元。思爱普的主要竞争对手为甲骨文ORCL.O、IBM(IBM.N)和微软(MSFT.O)。

思爱普在中国市场的中期销售目标是10亿欧元。今年第三季度，该公司在华销售额增长40%，令中国市场成为其第六大市场。(完)

--编译：侯雪苹 发稿：张家伟

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐