〔中国债市〕信用债收益率估值多小涨,短端升势相对明显--交易商协会

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透上海11月26日电---中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值多数小幅上行,其中短期品种涨势相对明显.
具体来看,一年期各评级品种以4-6个基点(bp)的涨幅居前;三年期品种中,除AA-级持平外,其余涨幅在2-3个bp之间;五年至30年品种,则仅有五年重点AAA和AAA上涨3个bp,其余为持稳或涨1个bp.
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种.
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 4.26 +4 4.40 +3 4.72 +3 4.90 0
AAA 4.37 +6 4.58 +3 4.97 +3 5.11 0
AA+ 4.67 +6 4.96 +2 5.40 +1 5.71 0
AA 4.87 +5 5.33 +2 5.86 0 6.22 0
AA- 5.26 +4 6.13 0 6.84 +1 7.88 0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
-------------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.06 0 5.35 +1 5.65 +1 5.85 0
AAA 5.30 +1 5.67 +1 5.94 +1 6.28 +1
AA+ 5.99 +1 6.32 +1 6.60 +1 6.93 +1
AA 6.67 +1 7.00 +1 7.27 +1 7.71 +1
AA- 8.36 +1 8.64 +1 8.94 +1 9.20 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.
短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.
而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(here)
--整理 刘昕/李宏薇; 审校 黄凯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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